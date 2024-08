Angelina Topić uprkos povredi u finalu skoka uvis

Srpska atletičarka Angelina Topić takmičila se u kvalifikacijama skoka uvis na Olimpijskim igrama u Parizu.

Svi su ovde: Raspored i rezultati srpskih sportista u Parizu Veliki peh imala je Angelina još na zagrevanju povredivši skočni zglob. Ipak, to je nije onemogućilo da se takmiči, iako je, posebno na zaletu, osećala vidnu nelagodu. Ево како се Ангелина повредила, ако некога интересује..:-/ баш безвезе pic.twitter.com/Gbo1gfH1KY — ВЛАДЕ 🏀 (@vladegoat) August 2, 2024 OI NA SK Topić „pukao“ zbog Đokovića: Neka me razapnu, boli me baš… Majdov: Vratićemo im za svaku suzu!