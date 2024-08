Novak Đoković sada ima SVE titule! Teniski bog na Igrama u Parizu pozlatio blistavu karijeru

Sam Bog zna koliko silno je Novak Đoković, iz petnih žila, svim srcem i celom dušom, još od Pekinga 2008. godine i svog vatrenog olimpijskog krštenja, želeo da tadašnju bronzu pozlati na Igrama u Londonu, Rio de Žaneiru i Tokiju, ali do današnjeg duela sa Karlosom Alkarazom nije mu se dalo ni da dobaci do finala.

Da bi na OI 2024 konačno uzeo jedinu nedostajuću titulu u svojoj impresivnoj karijeri, bez presedana u istoriji "belog sporta". Uz šampionski krik olakšanja, osmeh oko glave i suze radosnice, veliki san arhetipskog sportskog junaka postao je java - 2:0 (7:6, 7:6) !!! OLYMPIC GOLD! 🥇 The missing piece of the puzzle for Novak Djokovic. He's beaten Carlos Alcaraz 7-6 (7-3) 6-6 (7-2). #BBCOlympics #Olympics #Paris2024 pic.twitter.com/yyCkbRIv9E — BBC Sport (@BBCSport)