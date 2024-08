Dvojica najvećih sportista svih vremena, Novak ne veruje u slučajnosti: Divno je da istovremeno pišemo istoriju!

Đoković ne planira da odustane. Najuspešniji teniser svih vremena, Novak Đoković, postao je olimpijski šampion. U dramatičnom finalu, Đoković je savladao španskog rivala Karlosa Alkaraza rezultatom 2:0. On je istakao da nema slučajnosti to što on i Lionel Mesi dominiraju sportom. -Nema slučajnosti, Mesi i ja smo isto godište, genije fudbala i sporta. Da mogu na neki način da istovremeno postižem uspehe u mom sportu kad i on to radi, lep je osećaj- rekao je Novak