Gudurić hvalospevima o Karliku Džonsu: "Sjajan posao Partizana, biće baš dobar"

Srpski reprezentativac Marko Gudurić pohvalno je govorio o plejmejkeru Južnog Sudana i novom košarkau Partizana Karliku Džonsu.

Južni Sudan je pružio i više nego ozbiljan otpor ekipi Srbije, ali nisu mogli do pobede u duelu koji ih je eliminisao sa Olimpijskih igara. Tokom duela, Marko Gudurić je često motrio na Karlika Džonsa protiv kojeg će voditi borbe i u Evroligi u predstojećoj sezoni. "Sjajno je sve to. Igrali smo protiv njih i na Svetskom prvenstvu prošle godine i dobar su protivnik, predstavljaju svoju zemlju najbolje što mogu i treba da budu ponosni na sve to. Dobro je imati još