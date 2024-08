Svetislav Pešić po povratku u Beograd: Hvala igračim na svemu

Selektor reprezentacije Srbije Svetislav Pešić izjavio je danas u Beogradu da je ponosan na igrače posle osvajanja bronzane medalje na Olimpijskim igrama i istakao da je košarkaški turnir u Parizu bio najbolji u istoriji Igara.

Košarkaši Srbije su danas doputovali u Beograd. Srbija je osvojila bronzanu medalju na OI, pošto je juče pobedila Nemačku rezultatom 93:83. "Zahvalio bih se svima na podršci u Parizu koju smo osetili od naših navijača i to je nešto što nas posebno raduje jer su to ljudi koji vole i poznaju košarku i ne žive samo od košarke već za košarku. To je za nas zadovoljstvo", rekao je Pešić na aerodromu "Nikola Tesla" u Beogradu. Tanjug/Sava Radovanović On se potom javno