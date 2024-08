Australija preko Belgije do bronzane medalje

Košarkašice Australije osvojile su bronzu na Olimpijskim igrama u Parizu.

One su u meču za treće mesto pobedile Belgiju sa 85:81. Bio je ovo neizvestan duel u hali "Bersi", a Australijanke su bolje odigrale finiš, imale su jače živce i zasluženo su stigle do odličja. Do trijumfa ih je vodila sjajna Megbegor sa 30 poena i 13 skokova. U sastavu Belgije su prednjačile Vanlu sa 26 poena i 11 skokova, te Misiman sa 23 poena. Veliko finale zakazano je za 15.30 sati, a za zlato će se boriti SAD i Francuska.