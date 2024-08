Proglašen najbolji defanzivac OI - Da li ste sumnjali?

Srpski košarkaš Aleksa Avramović izabran je za najboljeg defanzivca olimpijskog turnira u Parizu.

FIBA je prepoznala Aleksin izvnredan učinak u odbrani od prve do poslednje utakmice i dodelila mu je ovo značajno priznanje. Podsetimo, naš centar Nikola Jokić je izabran u idealnu petorku turnira, dok je za MVP-a proglašen Amerikanac Lebron Džejms, iako je Jokić bio najbolji u svim parametrima košarkaške igre. Srbija je na Igrama osvojila bronzu, zlato je pripalo Amerikancima, a srebro Francuzima. 🛡️ Best Defensive Player of #Paris2024 Men's #Basketball 🛡️ Aleksa