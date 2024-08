Novak Đoković i dalje drugi teniser sveta, Janik Siner drži prvo mesto na ATP listi

Srpski teniser Novak Đoković, olimpijski šampion iz Pariza, zadržao je drugo mesto na najnovijoj ATP listi, koja je objavljena danas, dok je i dalje prvi Italijan Janik Siner.

Italijan na prvom mestu ATP liste ima 8.770 bodova, dok je Đoković drugi sa 8.460. Siner je izgubio 800 bodova u odnosu na prošlonedeljnu listu, pošto nije uspeo da odbrani titulu na Mastersu u Montrealu. Novak Djokovic. Olympic champion. 🥇 Congratulations @DjokerNole on completing the career golden slam. 👏 #Paris2024 @Paris2024 @ITFTennis pic.twitter.com/ZkM99FSjZv — The Olympic Games (@Olympics) August 4, 2024 Alkaraz je i dalje treći teniser sveta sa 7.950