Novi udarac za Španiju pred meč sa Srbijom: Izboden otac Lamina Jamala, isplivali i snimci sukoba (video)

Otac Lamina Jamala, najboljeg mladog fudbalera EURO 2024, izboden je u španskom Mataru, a prema poslednjim vestima svi napadači su uhapšeni i protiv njih je podignuta optužnica za pokušaj ubistva.

FOTO: Tanjug/AP Munir Nasraui (38) je u stabilnom stanju, ali do daljnjeg mora da ostane u bolnici. On je odvežen hitno u zdravstvenu ustanu u Badaloni, nakon što je u katalonskom priobalnom gradiću Mataru, koji je oko 30 kilometara severoistočno od Barselone, izbuden. Policija je saopštila da je u sredu oko 21.10 "došlo do ubadanja jedne osobe u kraju Rosafonda u Mataru", dodajući potom da su tri osobe uhapšene u vezi sa ovim pokušajem ubistva".