Srpski teniser komentarisao greške u Sinsinatiju Đoković javno o propustima: "Sramota!" (video)

Novak Đoković se oglasio povodom skandala na Mastersu u Sinsinatiju.

On je porukom na Tviteru u ponoć reagovao na situaciju koja se desila u meču između Džeka Drejpera i Feliksa Ože-Alijasima u osmini finala. Srpski teniser, koji je rešio da propusti Sinsinati ove godine, nazvao je situaciju "sramotnom". It’s embarrassing that we don’t have video replay of these kind of situations on the court. What’s even more ridiculous is that we don’t have the rule in place that would allow chair umpires to change the original call based on the