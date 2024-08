Odluka je doneta: Evo ko deli pravdu Zvezdi protiv Bodea!

Crveno beli igraju prekosutra! Slovak Ivan Kružljak će biti zadužen za pravdu na prvom susretu plej-ofa za ulazak u Ligu šampiona između Bode Glimta i Crvene zvezde, kako je danas objavila Evropska fudbalska unija (UEFA).

Kružljaku će na terenu asistirati Branislav Hancko i Jan Pozor, dok će ulogu četvrtog sudije imati Peter Kralović, takođe iz Slovačke. Kontrolu VAR sistema će obavljati holandski stručnjaci Pol van Bekel i Johem Kamphuis. Prvi meč ovog plej-of dvomeča biće odigran u utorak u 21 sat u Norveškoj, dok je revanš zakazan za 28. avgust u Beogradu, takođe u 21 sat.