Đoković: Sramotno je i smešno to što se dogodilo!

Novak Đoković, najbolji teniser u istoriji, oglasio se povodom dešavanja na turniru u Sinsinatiju, koji direktno možete da pratite na kanalima Sport kluba i sporne meč lopte, zahvaljujući kojoj je Britanac Drejper pobedio Kanađanina Feliksa Ože Alijasima.

Drejper je do trijumfa u osmini finala stigao zahvaljujući kardinalnoj grešci sudija. O toj drugoj meč lopti dugo će se pričati. Posle jednog skraćenog udarca Ože-Alijasima Drejper je krenuo na mrežu, loptica je udarila u njegov reket, pa se od podloge odbila u protivničko polje. To je bio automatski poen za Kanađanina, koji je već krenuo da se sprema za naredni poen. THE MOST CONTROVERSIAL MATCH POINT EVER!!! WHAT JUST HAPPENED…? 😱 #CincyTennis