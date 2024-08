Reakcija na doping Sinera: Različita pravila za različite igrače! Tenis je postao sprdnja!

Ne mogu ni da zamislim kako se oseća svaki drugi igrač koji je zbog kontaminacije uzorka suspendovan – naveo je Šapovalov

Teniski svet ne miruje posle saznanja da je Janik Siner bio dva puta pozitivan na doping testu. Denis Šapovalov bejaše kratak i jasan. - Različita pravila za različite igrače! Ubrzo i novi tvit. - Ne mogu ni da zamislim kako se oseća svaki drugi igrač koji je zbog kontaminacije uzorka suspendovan. Teniser Gastao Elias napisao je: - Tenis je zvanično postao sprdnja. Tennis is officially a joke! Different rules for different players Can’t imagine what every other