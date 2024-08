(Video) Agasi: "kako nikad ne promašiš?" Đoković i Mekinro pobedili Alkaraza i Agasija na egzibiciji uoči Ju-Es opena

NjUJORK: Srpski teniser Novak Đoković i Amerikanac Džon Mekinro pobedili su noćas Karlosa Alkaraza i Andresa Agasija 10:8 u egzibicionom meču na stadionu Artur Eš u Njujorku uoči početka Ju-Es opena.

Najbolji srpski teniser učestvovao je u "Fan nedelji", koja se organizuje uoči početka poslednjeg grend slem turnira u sezoni. Đoković je 4. avgusta osvojio zlatnu medalju na Olimpijskim igrama u Parizu, pošto je u finalu pobedio Alkaraza 7:6 (7:3), 7:6 (7:2). *43* major singles titles on the same court 😱🏆 Djokovic-McEnroe vs Alcaraz-Agassi at the US Open 🇺🇸 pic.twitter.com/sZg7BlH5Xe — Olly 🎾🇬🇧 (@Olly_Tennis_) August 21, 2024 "Kazao sam mu na mreži da sam mu