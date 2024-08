Poznato kad Đoković igra prvi meč na Ju-Es openu

Novak Đoković je prvo video s kim se sastaje na početku Ju-Es opena, budući da se na žrebu znalo samo da će to biti jedan od igrača koji prođu sve tri prepreke u kvalifikacijama, a sad zna i kad igra.

Meč šampiona Flašing Medouza poritv 34-godišnjeg Radua Albota, koji na svetskoj listi zauzima 138. mesto i jedini je moldavski igrač među 600 vodećih, biće drugi na glavnom stadionu „Artur Eš“ u noći između ponedeljka i utorka po našem. Pre njih, u 1 čas, počinje susret između Francuskinje Klare Birel i Amerikanke Sloun Stivens. Monday’s Ashe Order of Play: Noon: Ben Shelton vs Dominic Thiem Varvara Gracheva vs Coco Gauff 7 p.m. Clara Burel vs Sloane Stephens Radu