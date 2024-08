Dezinformacija - Novak trenira normalno!

Najbolji srpski teniser Novak Đoković normalno trenira sa Stanislasom Vavrinkom ovog popodneva.

Nakon prvobitne informacije srpskih kolega sa lica mesta stigao je i demanti od istih koji se izvinjavaju zbog nesmotrice i dezinformacije. Đoković radi sa Vavrinkom na "Artur Ešu" i za sada nema naznaka da oseća bilo kakvu nelagodu. Podsetimo još jednom, Đoković je juče odradio samo polovinu treninga sa Holgerom Runeom zbog manje neprijatnosti, kako se saznaje, u leđima. #Djokovic on Artur Ashe right now 🎾 Sorry, guys, jet-lag 🤯 pic.twitter.com/WfSvcbnrmy