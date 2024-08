Ovo mu mnogo znači: Novak Đoković "prošetao“ zlato iz Pariza na Ju-Es openu (video)

Srpski teniser, Novak Đoković, izašao je na "Artur Eš" sa zlatnom medaljom iz Pariza, koju je osvojio pobedom u finalu na Olimpijskim igrama.

FOTO: Tanjug/AP Srpski teniser, Novak Đoković u punom jeku se sprema za predstojeći US Open, iako je imao određene probleme sa povredama. Tada je Novak bio bolji od Alkaraza u dva seta (7:6, 7.6), a sada je Srbin bio i centar pažnje na "Dečijem danu“ na Ju-Es openu. To je događaj koji se već tradicionalno održava u Njujorku i to pred sam početak turnira. Đoković je pre samo tri sedmice u Parizu stigao do najsjajnijeg odličja, a sada je pokazao i koliko mu to znači.