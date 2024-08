Đoković nadmašio Federera po broju pobeda na najvećem teniskom stadionu na svetu

Pobeda Novaka Đokovića u prvom kolu Otvorenog prvenstva SAD njegova je 89. na Ju-Es openu.

Po tome se poravnao na drugom mestu s Rodžerom Federerom (rekorder je američka legenda Džimi Konors sa 98), ali je švajcarskog asa nadmašio u jednom drugom istorijskom detalju Flašing Mediuza. Četvorostruki šampion, koji ove godine i čuva tron, postigao je 78. pobedu na glavnom stadionu Ju-Es opena „Artur Eš“, najvećem teniskom objektu na svetu, na kojem se igra od 1997. No man has won more matches in Arthur Ashe Stadium than Novak Djokovic!