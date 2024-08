Đoković rešio da uzme sve rekorde Federeru, na korak da obori još jedan

: Novak Đoković je čovek rekord. Tako se najkraće mogu opisati njegova dostignuća. Čak i kada mu postave i izmisle neki novi, on ga obori. Sada je pobedom u prvom kolu US Opena protiv Radua Abota sa 6:2, 6:2, 6:4 postavio još jedan i došao na korak drugog. On je naime postao rekorder po broju pobeda na stadionu „Artur Eš“, najvećem na US Openu pošto je ovim trijumfom stigao do brojke od 78 što je nešto što pre njega niko nije uradio. Đoković će imati priliku da