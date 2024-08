Novakovo priznanje, Timova droga i „ovi iz istočne Evrope“

Zzzzzzzzzzzzz! Ko je makar jednom gledao tenis u večernjoj sesiji na stadionu Artur Eš, zna da trenutka tišine nema.

Nekada buka funkcioniše kao pozadinska, a nekada čovek bogme pomisli: “Pa, na svakom drugom terenu bi tražili tišinu”. No, i igrači i publika tu graju su već habituisali, a Novaku Đokoviću ponovo je u navici i pobeđivanje, pa je Radu Albot pao sa laganih 6:2, 6:2, 6:4 na startu US opena. Nole nam je priznao da nije baš najsvežiji i da mu je teže no inače da održi “poletnost”, sve kao posledica osvajanja olimpijskog zlata. Za one koji ga dobro poznaju, bilo je