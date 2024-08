Janik Siner dočekan zvižducima po izlasku na teren u Njujorku, pa ubedljivo izgubio prvi set (VIDEO)

Italijanski teniser Janik Siner izviždan je od dela publike kad je izašao na teren pre početka meča prvog kola US opena protiv Amerikanca Mekenzija Mekdonalda.

Vodeći teniser na ATP listi nastupa prvi put nakon što je objavljeno da je bio pozitivan na doping kontroli. 😳 Jannik Sinner gets booed in his first match back after the news that he failed two drug tests. pic.twitter.com/brVISynbZ8 — Zain | Ban Janeedle Dopener. (@ItzzZain10) August 27, 2024 Očigledno, deo publike u Njujorku ne misli da je odluka da se njegova žalba usvoji ispravna, pa je Italijan dočekan negodovanjem. Ovakva reakcija verovatno je uticala i na