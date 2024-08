„Srbi nisu teniski navijači, nego fanovi doživljaja da pobeđuju sa Novakom“: Lajović pojasnio zbog čega će Serbia Open biti veliki test za sve u Beogradu

: Dušan Lajović je nakon poraza od Danila Medvedeva (6:3, 3:6, 6:3, 6:1) bio raspoložen za priču i pogodio pravo u centar.

Pre nego što vas ijedna reč uvredi shvatićete koliko je to zapravo istina. Srpski teniser je zadovoljan izdanjem na stadionu „Luis Armstrong“. „Bilo je zanimljivih poena sa obe strane, dosta je bio na par poena i prvi i drugi set, bez obzira zbog dva brejka. Do nekog trenutka je bio egal meč, posle one pauze sam se ohladio, baš loš gem i to ga je odbacilo dalje“, počeo je srpski as. Pojasnio je kako izgleda igrati protiv ruskog igrača. „U današnje vreme, jedan od