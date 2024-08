Barselona stiže u Beograd, Crvena zvezda gostuje Milanu i Interu u Ligi šampiona

Fudbaleri Crvene zvezde igraće na svom terenu protiv Barselone, Benfike, PSV Ajndhovena i Štutgarta, a gostovaće Interu, Milanu, Jang Bojsu i Monaku u Ligi šampiona, odlučeno je večeras žrebom u Monte Karlu.

Grupna faza Lige šampiona trajaće od 17. septembra ove godine do 29. januara 2025. Osam prvoplasiranih ekipa će obezbediti direktan plasman u osminu finala LŠ, dok će klubovi od 9. do 24. mesta igrati baraž za plasman u osminu finala. Raspored i satnica odigravanja utakmica biće objavljeni u subotu, 31. avgusta. Klubovi, koji završe od 25. do 36. mesta, završiće sezonu. Žrebu Lige šampiona su prisustvovali nekadašnji golman italijanske reprezentacije Đanluiđi Bufon