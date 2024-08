"A kako smo skloni spekulacijama..." Piksi se hitno oglasio zbog nedolaska Vlahovića, Mitrovića i SMS-a na meč Srbija - Španija!

Selektor reprezentacije Srbije Dragan Stojković za prve dve utakmice u „A” diviziji Lige nacija protiv Španije i Danske neće moći da računa na Aleksandra Mitrovića, Sergeja Milinkovića Savića i Dušana Vlahovića, te je tim povodom rešio da se oglasi.

FOTO: Tanjug/AP „Što se tiče Vlahovića, Sergeja i Mitra, stvari su vrlo jednostavne. Vlahović me je zvao i rekao da ima porodične probleme. U to ne ulazim i nadam se da će to što ima rešiti na pozitivan način, što mu iskreno želim. Mitrović i Sergej praktično sve vreme igraju u Al Hilalu pod povredama. Momci su se javili, pričali smo, razumem sve, hoće da iskoriste vreme kako bi te povrede sanirali. Kod Mitrovića je problem zadnja loža, kod Sergeja bol u leđima,