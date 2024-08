Na Đokovićevom putu: Meč kakav američki tenis nije imao 22 godine

Savlada li Novak Đoković australijskog tenisera ruskog porekla Alekseja Popirina i na trećem turniru za grend slem ove godine, budući da ga je izbacio i na Australijan openu i na Vimbldonu, sastaće se u osmini finala Ju-Es opena sasvim sigurno s domaćim igračem.

To po tradiciji ne bi trebalo da mu bude problem jer protiv američkih uzdanica do sada ima svih 13 pobeda. Na putu bi drugom „reketu“ sveta dalje, u četvrtom kolu, bio uspešniji iz duela Bena Šeltona (13. na svetskoj listi) i Fransesa Tijafoa (20), koji se sastaju u petak uveče po našem. Za američki tenis, koji je jedno vreme posustao, ali sada među 20 vodećih po rejtingu ima petoricu, to je meč kakav se na četiri najveća turnira belog sporta nije desio 22 godine.