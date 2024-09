Tijafo: Nisam mislio o Rodžeru, više mi je značio Kevin Hart

Frensis Tijafo doživljava najveće uspehe u karijeri.

Stigao je do polufinala US Opena po drugi put u karijeri. Došao je dotle da su na tribinama najveće zvezde i da gledaju njega, a posle meča sa Grigorom Dimitrovim je pričao baš o tome što su na tribinama bili Rodžer Federer i glumac Kevin Hart. Grigor Dimitrov je u četvrtom setu morao da preda meč Frensisu Tijafou zbog povrede. Amerikanac je posle prolaza u finale rekao kako je nivo tenisa do tog trenutka bio veoma visok. Ipak priznaje da mu servis nije bio na