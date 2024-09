Novak sada zna koliko je pao na ATP listi: Pobeda Sinera ga spasila većeg problema, ali vesti nisu dobre

: Sada je Novaku Đokoviću jasno na kojoj poziciji će dočekati sledeći ponedeljak.

I to mu se neće dopasti. Posle toliko vremena će Novak Đoković ispasti iz Top 3 na svetu, ali je to bilo poznato i pre ovog duela. Ipak, postojala je strepnja da bi mogao da padne na petu, pa čak i šestu poziciju. Doduše za to je trebalo da vidimo i jedno malo čudo. Janik Siner je uspeo da savlada Danila Medvedeva sa 6:2, 1:6, 6:1, 6:4 i tako izbori plasman u polufinale US Opena (prvi igrač rođen posle 1988. godine koji je stigao barem do polufinala svakog grend