VIDEO Šok na US Openu: Eliminisana prva teniserka planete i to ekspresno

: Džesika Pegula priredila je najveće iznenađenje US Opena u konkurenciji dama jer je sa 6:2, 6:4 eliminisala Igu Švjontek, trenutno prvu teniserku sveta.

Izgubila je Pegula prethodnih šest četvrtfinala (uključujući i jedno na US Openu 2022. godine), a sada je uspela da sruši tu Top 8 kletvu. Bodrio ju je sa tribina i Dvejn Vejd koji je dolaskom privukao veliku pažnju. Uspela je Švjontek samo jednom da napravi brejk, a pretrpela ih je čak četiri. Pegula je odlično servirala i tako pravila razliku jer je osvojila čak 77 odsto poena posle prvog servisa. Amerikanka je posao završila za 89 minuta. Believe it, Jessica!