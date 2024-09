Sabalenka osvojila US open!

Druga teniserka sveta Beloruskinja Arina Sabalenka osvojila je titulu na US openu, pošto je u finalu pobedila Amerikanku Džesiku Pegulu sa 2:0, po setovima 7:5, 7:5.

Ona je do pobede nad šestom teniserkom na WTA listi stigla posle sat i 54 minuta igre. Sabalenka je tako došla do svoje treće grend slem titule, nakon što je prethodne dve osvojila na Australijan openu. Sa druge strane, Pegula ni sa 30 godina nije stigla do grend slem pehara, s tim da je sada prvi put preskočila četvrtfinale na najvećim turnirima. Nakon dva brejka na obe strane, Sabalenka je u 12. gemu prvog seta ponovo oduzela servis protivnici i stigla do