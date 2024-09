Možda je to poslednji meč koji ću igrati u Srbiji: Đoković pozvao navijače na Dejvis kup duel protiv Grčke

Novak Đoković otkrio da ga u nastavku karijere motivišu nastupi na grend slem turnirima i nastup za reprezentaciju Srbije.

On je pozvao navijače da dođu na predstojeći Dejvis kup duel koji Srbija igra protiv Grčke (14. i 15. septembar u Beogradu) i dodao da je to, možda, poslednji put da igra u domovini. „Odlično je sve za sada, teče u najboljem redu. Ja sam nekoliko puta ove godine rekao, jer me svi pitaju na konferencijama: ‘dobro, šta te dalje motiviše?’. Mene motivišu Grend slemovi i igranje za reprezentaciju. Drago mi je što sam još uvek na raspolaganju selektoru Viktoru Troickom,