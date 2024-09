Zvezdi samo pohvale, provukla se Benfika na "Mitiću"!

U okviru prvog kola Lige šampiona ekipa Crvene zvezde je poražena na stadionu "Rajko Mitić" od Benfike rezultatom 1:2 (0:2).

Ekipa iz Ljutice Bogdana je danas bila ravnopravan rival gostima iz Lisabona, ali su zbog sitnih grešaka bili kažnjeni od iskusnije ekipe. Moramo priznati i da je gost igrao fantastično u odbrani do finiša, a onda je Zvezda uspela da se vrati u meč gde je probala da stigne i do izjednačenja. Ipak, ostali su uskraćeni boda... Benfika je prva zapretila preko Arkturkoglua, a već u 9. minutu su gosti stigli do gola. "Orlovi" su poveli posle sjajnog ubacivanja Anhela di