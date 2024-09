Sferopulos: Moramo da igramo mnogo bolju odbranu

DUBAI – Morali smo da igramo mnogo bolju odbranu.

To je nešto što moramo da rešimo. Bez toga nećemo imati neke šanse da dobijamo ovakve utakmice", rekao je trener košarkaša Crvene zvezde Janis Sferopulos posle poraza od Dubaija (86:84) na startu ABA lige. Grčki stručnjak prokomentarisao je i činjenicu da je Dubai odigrao prvu zvaničnu utakmicu u istoriji, prenosi Tanjug. "Dobro je što Dubai učestvuje u ABA ligi. Želim im sreću, organizacija je veoma dobra i to je to", istakao je Sferopulos.