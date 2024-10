Spektakularno finale u Tokiju pripalo Arturu Fisu!

Artur Fis pobednik je ATP turnira u Tokiju! U spektakularnom finalu koje je trajalo tri sata i dva minuta, Artur Fis je pobedio Iga Ambera nakon tri seta i velikog preokreta.

Slavio je Fis rezultatom 5:7, 7:6 (8:6), 6:3. Fis je prvi stigao do brejka u prvom setu i poveo 3:2, ali je već u narednom gemu Amber uzvratio. Fis je imao prilike za brejk i u devetom i u 11. gemu, ali je Amber odlevao i na kraju je on bio taj koji je novim brejkom osvojio prvi set. Lud prvi set slomio Medvedeva, Alkaraz u finalu U drugom setu sigurnija igra na servis oba rivala. Jedine brejk lopte u ovom periodu meča imao je Amber i to tri u osmom gemu, ali nije