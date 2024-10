Monstruozno: Partizanov centar za ovakvo zakucavanje treba ‘krivično’ da odgovara! (video)

Neverovatno zakucavanje američkog centra! Partizan večeras igra utakmicu prvog kola Evrolige.

Oni gostuju u Vitoriji, ekipi Baskonije, koja je uvek neugodna na domaćem terenu. Na poluvremenu susreta, ‘crno-beli’ vode 32:38, a najbolji potez do sada viđen je u režiji Partizanovog centra, Tajrika Džonsa. Објава коју дели Sport Klub (@sport.klub) On je na asistenciju svog prezimenjaka, Karlika Džoonsa, uhvatio alej-ap i zakucao monstruozno preko igrača, i sve to uz faul. Čak 22 od 38 poena, za Partizan postigli su centri, Džons i Dejvis.