Kiša pravi problem u Kini, evo da li će uticati i na Đokovića

: Veliki problem napravila je kiša tokom subotnjeg programa na mastersu u Šangaju, danu kada će Novak Đoković posle pet godina zaigrati ponovo u Kini.

Sigurno se neće igrati pre 12.30 na terenima koji su bez krova, dok prognoza za nastavak dana ne izgleda dobro i ta pauza bi mogla da potraje. Ipak, ona neće uticati na Novaka Đokovića koji će od 12.30 na Centralnom terenu igrati meč 2. kola protiv Aleksa Mikelsena. Teren na kome će igrati Novak ima krov, te kiša ne može da napravi problem. Djokovic vs. Michelsen starts on centre court at 6.30pm https://t.co/krUEYgoJyQ — José Morgado (@josemorgado) October 5, 2024