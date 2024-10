Mario Nakić zna recept za Real: ''Čvrsto, jako, da se 'pobijemo'...''

Košarkaši Partizana brzo su preboleli poraz od Baskonije na startu Evrolige.

Oni su večeras u trećem kolu AdmiralBet ABA lige savladali Cibonu u Beogradu sa 113:78, a najefikasniji u ekipi Partizana bio je Mario Nakić sa 18 poena. ''Maksimalno ozbiljno smo pristupili utakmici, pokazali smo poštovanje prema Ciboni. Mislim da smo to pokazali kako smo igrali do kraja utakmice. To nam je najbitinije, jer smo sa samopouzdanjem smo ušli u nedelju pred Madrid", rekao je Nakić. Naravno, zadovoljan je svojom partijom, ali ekipu stavlja u prvi plan.