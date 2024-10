On je druga dimenzija za njega! Janik Siner maltretirao nemoćnog Danila Medvedeva

Italijanski teniser Janik Siner je rutinski sa 6:1, 6:4 pobedio Danila Medvedeva i plasirao se u polufinale mastersa u Šangaju.

FOTO: Tanjug/AP Siner je razbio Medvedeva posle samo sat i 24 minuta tenisa. Izgledao je to kao duel mačke i miša gde je Italijan maltretirao nemoćnog Rusa. Janik je prvi set rešio za samo 25 minuta. Bilo je jasno od starta kuda plovi ovaj meč, s obzirom na to kako su u isti ušla oba tenisera. Siner je bio mnogo sigurniji, a Medvedev nije imao odgovor, pa je rano ušao u seriju grešaka. Prvi reket planete je rano poveo sa 3:0, a to se ubrzo pretvorilo i u 5:1 i