Novak Đoković u finalu mastersa u Šangaju

Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u finale mastersa u Šangaju.

On je u polufinalu savladao Tejlora Frica sa 2:0 u setovima (6:4, 7:6) i tako zakazao finale protiv Italijana Janika Sinera koje je na programu sutra u 10.30 časova po srednje-evropskom vremenu. Srpski as je odigrao jedan od najboljih mečeva na tuniru i uprkos problemima sa nogom i povredi kuka ipak uspeo da završi posao u današnjem duelu maksimalnim rezultatom. U prvom setu Đokoviću je bio potreban samo jedan brejk kako bi i došao do istog. JANNIK. NOVAK. FOR THE