Sukob navijača i Žandarmerije ispred stadiona u Leskovcu

Neki od pristalica Orlova nisu imali lične karte ili nisu želeli da se identifikuju pa je došlo do komešanja, zatim i do fizičkog sukoba sa pripadnicima Žandarmerije

Više od pola sata pre početka utakmice došlo je do sukoba navijača Srbije sa policijom ispred stadiona „Dubočica“. Neki od pristalica Orlova nisu imali lične karte ili nisu želeli da se identifikuju pa je došlo do komešanja, zatim i do fizičkog sukoba sa pripadnicima Žandarmerije. Meč naše reprezentacije sa Švajcarskom nosio je epitet visokog rizika zbog poznatih dešavanja na prethodnim utakmica, prvenstveno zbog provokacija i ponašanja Granita Džake, oko čijeg se