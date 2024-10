Novak Đoković za "desetku": Nole jači od povrede i Frica za novo finale Šangaja

NAJBOLjI teniser svih vremena Novak Đoković plasirao se u svoje novo finale mastersa u Šangaju. On je rutinski upisao 10. pobedu u isto toliko mečeva protiv Tejlora Frica (2:0 u setovima, 6:4, 7:6(6)) i zakazao duel sa Janikom Sinerom.

FOTO: EPA Sve je idealno počelo po srpskog tenisera. Đoković je u prvom gemu, na servis Tejlora Frica došao do tri brejk-prilike. Tražio je Amerikanac da servira, a umalo mu se to obilo o glavu. Ipak, stegao je ruku i krenuo da servira bolje, te sačuvao servis. Slična situacija u petom gemu, tada je Novak Đoković iskoristio petu šansu i oduzeo servis rivalu, a do kraja seta čuvao je stečenu prednost i na kraju dobio ga je 6:4. Do petog gema u drugom setu rutinska