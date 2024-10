Ivan Jovanović pravi čuda na klupi Grčke: Četiri meča, četiri pobede

Ivan Jovanović i fudbalska reprezentacija Grčke definitivno predstavljaju dobitnu kombinaciju, jer su zajedno došli do četvrte pobede u B diviziji Lige nacija.

Srpski trener nije dozvolio da mu se ekipa uspava na lovorikama posle istorijskog trijumfa protiv Engleske već ju je naštelovao i za trijumf nad Republikom Irskom, zadržavši maksimalan učinak u pomenutom takmičenju - 2:0 (0:0). Heleni su u svim bitnijim statističkim paramatrima, do nogu, potukli ostrvski sastav. Počev od većeg poseda lopte (išao od 68 do konačnih 55 odsto vremena), preko šuteva prema golu (21/8), do udaraca u okvir (7/2). Samo je bilo pitanje kada