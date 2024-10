Jokić silan od starta! Denver izgubio, ali Nikola pokazao zašto je najbolji na svetu

Košarkaši Denvera izgubili su od Feniksa sa 118:114, a sjajnu partiju imao je naš centar.

FOTO: Profimedia On je meč završio sa 21 poenom, imao je 14 skokova i devet asistencija, dok je na terenu bio skoro 30 minuta. Jeste Denver poražen, ali Jokić je pokazao da se neće gotovo ništa promeniti. Porter je pratio Jokića sa 21 poenom, koliko je imao još i Stroter. Gordon je dodao 12 poena, Braun i Nadži po 11, a Rasel Vestbruk je imao devet poena uz šest asistencija. Jokić smiling as he broke pulmblees ankles and DUNKED!!!!! The JOKER HAS COME OUT TO PLAY