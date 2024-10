Momak, možeš samo da maštaš: Janik Siner pobedio Novaka Đokovića, ušao u istoriju tenisa - ali kako...

JANIK Siner osvojio je masters u Šangaju i na taj način obezbedio je prvo mesto na ATP listi na kraju godine.

FOTO: Tanjug/AP Koliko je Italijan dobar ove sezone najbolje se ogleda u tome da su samo dvojica tenisera brže od njega uspeli ovo da urade. Od 2009. godine kad je došlo do promene bodovanja, najbrže je to uradio Novak Đoković i to već 14. septembra 2015. Na drugom mestu po brzini obezbeđivanja ovog plasmana je potom Rafael Nadal - 20. septembra 2010. godine. Sineru je to pošlo za rukom 14. oktobra 2024. godine, čime je ušao u istoriju "belog sporta", ali tek kao