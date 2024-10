Gde možete da gledate prenos meča između Đokovića i Sinera na turniru “Slem šest kraljeva”?

Duel između Novaka Đokovića i Janika Sinera (18.30) na turniru “Slem šest kraljeva” u Saudijskoj Arabiji ne možete gledati u direktnom televizijskom prenosu.

Ipak, organizatori su omogućili prenos na društvenoj mreži “X” (Tviter), a link možete naći ovde. البث المباشر للنصف نهائي من مواجهات بطولة SixKingsSlam# 🎾🔥 Watch the live stream of the semi-finals of the Six Kings Slam Championship matches 🎾🔥 #RiyadhSeason #BigTime https://t.co/2DC41yjOhr — موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) October 17, 2024 U drugom polufinalnom meču (oko 20.00) sastaju se Nadal i Alkaraz, a finale je u subotu. Pobednik turnira u