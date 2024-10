Norisu pol pozicija pred Veliku nagradu Sjedinjenih Američkih Država

Vozač Meklarena Britanac Lando Noris osvojio je jutros pol poziciju uoči trke za Veliku nagradu Sjedinjenih Američkih Država u šampionatu Formule 1 na stazi u Ostinu.

Noris je do pol pozicije stigao vremenom 1:32.330. Drugo mesto osvojio je aktuelni svetski šampion u F1, vozač Red Bula Maks Ferstapen, dok je treća pozicija pripala Špancu Karlos Saincu iz Ferarija. Prvo mesto u generalnom plasmanu vozača drži Ferstapen sa 339 bodova, dok je Noris drugi sa 285. Trka za VN SAD biće vožena večeras od 21 čas. Our two title rivals on the front row 💪 Don't miss Sunday's United States Grand Prix 🇺🇸 #F1 #USGP pic.twitter.com/H2PQNpKgWF