Tabela Lige šampiona: Lider je Aston Vila, samo jedan tim lošiji od Crvene zvezde

Fudbaleri madridskog Reala savladali su Borusiju Dortmund 5:2 (0:2) u reprizi finala prošlosezonske Lige šampiona. “Kraljevski klub” je imao dva gola zaostatka na poluvremenu meča treće runde Lige šampiona, pošto je Borusija vodila u prestonici Španije pogocima Malena i Gitensa u 30. i 34. minutu.

Međutim, "milionere" je u nastavku meča oduvao uragan. Real je za dva minuta od 60. do 62. stigao do izjednačenja preko Ridigera i Vinisijus Žuniora, da bi Lukas Vaskez u 83. minutu i Vinisijus sa još dva gola doneli trijumf prvaku Evrope rezultatom 5:2.