Sudijski ekspert otkrio: "Zvezda je žestoko oštećena protiv Monaka!"

Fudbaleri Crvene zvezde poraženi su od ekipe Monaka 5:1 u trećem kolu Lige šampiona, a meč je obeležila sporna situacija u 43. minutu kada je sudija propustio da svira očigledan penal za crveno-bele. Ovu situaciju je na Radio-televiziji Srbije detaljno objasnio sudijski ekspert Dejan Nedić.

Nedić je u analizi suđenja posebno istakao da je Zvezda oštećena u ovoj situaciji, te da je bio očigledan faul nad Piterom Olajinkom. - Bio je kazneni udarac. On (Oljanika prim. aut.) je aktivan u igri, lopta ide ka njemu. On je aktivan, ili da šutira na gol ili da doda, tako da je tu definitivno bio kazneni udarac. VAR soba je ovde morala da reaguje i da sugeriše, ali to su Nemci i kolegijalnost je očigledna, nisu hteli da ga isprave,