Poznat stepen povrede karlika džonsa: Evo koliko će odsustvovati reprezentativac Južnog Sudana!

Ohrabrenje za navijače Partizana! Nakon serije pobeda u svim takmičenjima, košarkaši Partizana su večeras u Beogradskoj areni poraženi od ekipe Virtusa iz Bolonje, rezultatom 70:69, i sada posle pet evroligaških kola imaju učinak od dve pobede i tri poraza.

Da stvar bude gora po crno-bele, pobrinuo se Karlik Džons. On je pred sam kraj utakmice završio na parketu uhvativši se za zglob, i uz pomoć saigrača je stigao do klupe domaćih. Nakon današnjih pregleda, ustanovljeno je iščašenje skočnog zgloba, i Dzons će morati na pauzu od oko desetak dana. To znači da će Partizan nastupiti bez plejmejkera Južnog Sudana protiv, Monaka u areni 30. oktobra, a zatim i na gostovanju u Istanbulu, ekipi Fenerbahčea 1. novembra.