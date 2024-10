Nestvarni Nikola Jokić: Denver i Klipersi odigrali meč za infarkt, a o igri Srbina će se pričati (video)

GOSTOVALI su Los Anđeles Klipersi Denver Nagetsima u ligaškom delu NBA lige, klub iz Kaliornije slavio je rezultatom 109:104 (27:19, 21:23, 22:29, 29:33).

FOTO: Tanjug/AP Gosti su od starta kontrolisali igru, a sredinom druge deonice imali i plus 16 poena prednosti. Iako su uspeli da se vrate Nagetsi, sastav iz "grada anđela" slavio je u dramatičnoj završnici. Srpski as Nikola Jokić najbolji je strelac duela sa impresivnim 41 poenom. Ono što je iznenađujuće jeste da uprkos velikom broju poena nije upisao čak ni dabl-dabl učinak. Unai he u devet skokova i četiri asistencije. Imao je Somborac priliku da izjednači u