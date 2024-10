Titula, rang karijere, pa pauza: Za Olgu je sezona gotova

Srpska teniserka Olga Danilović obelodanila je da se neće vraćati na teren do kraja tekuće godine.

Olga je nedavno osvojila turnir u Gvandžuu, pobedivši Amerikanku Kerolajn Dolihajd iz Sjedinjenih Američkih Država sa 6:4, 6:1. Zahvaljujući tome je u ponedeljak došla do najbolje pozicije na WTA listi u dosadašnjem delu karijere, da bi na društvenim mrežama saopštila da će se na teren vratiti sledeće sezone. View this post on Instagram A post shared by Olga Danilovic (@danilovicolga) „Sezona 2024 se sastojala od uspona i padova, ali sam je okončala sa velikim